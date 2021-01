Escaldes-Enogrdany obre dilluns les inscripcions de les vacances de Carnaval als Espais Lleure

Del dilluns 1 febrer a les 8.00h al divendres 10 de febrer a les 16.00h es faran les inscripcions de les vacances escolars de Carnaval als Espais Lleure. El primer dia es reserva per a infants inscrits durant el curs 20-21. I els dies posteriors s’obre als infants censats a Escaldes-Engordany. Els infants d’altres parròquies s’hauran de posar en contacte amb els Espais Lleure per tal d’inscriure’s en llista d’espera.

L’Espai Lleure 1 es dirigeix a infants nascuts els anys 2015, 2016, 2017 i de l’1 de gener al 30 de juny de 2018, mentre que l’Espai Lleure 2 és per als més grans, per als infants nascuts entre els anys 2009 i 2014.

Tan petits com grans realitzaran diverses sortides culturals, esports, tallers de Carnaval, manualitats i jocs socioeducatius. Els grans també tindran un dia d’activitats a la neu.

Per tal d’inscriure’s als Espais Lleure cal tenir en compte els termes i condicions. Les inscripcions es podran fer preferentment online o bé presencials trucant prèviament al 806155 de 8.30 a 13.00h i de 15.00 a 17.00h. Una vegada feta la inscripció, si l’infant no està inscrit al curs o no ha vingut a vacances escolars del curs 20-21, s’ha d’enviar per correu electrònic o bé deixar a la bústia, abans del dimecres 10/02/21, el dossier d’inscripció degudament omplert i signat (omplir tots els camps), així com una fotocòpia de l’assegurança extraescolar vigent.

Més informació: www.e-e.ad