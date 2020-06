Escaldes-Engordany s’avança a la resta de parròquies i reobre els parcs

Escaldes-Engordany ha estat el primer comú a obrir la totalitat dels parcs i des d’aquest dilluns a la tarda els infants ja han pogut divertir-se amb els tobogans i els gronxadors. La resta de comuns mantindran la previsió d’obertura establerta per a l’1 de juliol.

El parc del Prat del Roure s’ha omplert aquest dilluns a la tarda d’infants, i és que el comú ha decidit avançar l’obertura de les zones de jocs infantils prevista per a l’1 de juliol.

Els infants han pogut gaudir tres mesos després dels gronxadors, els tobogans o la tirolina, una alegria per als infants i també per a les famílies, segons han expressat.

El comú d’Escaldes-Engordany ha estat de moment l’únic que ha avançat el dia d’obertura. Creu adient fer-ho perquè considera que s’estava produint una situació de desequilibri pel fet que zones com per exemple el skate parc o el bàsquet ja estaven disponibles i, en canvi, els jocs per a infants continuaven confinats.

Una obertura que permet gaudir d’un dels espais d’esbarjo més esperats per les famílies durant el confinament.