Escaldes-Engordany reformarà la Creu Blanca per 678.700 euros i la casa comuna per 777.700

Les obres a la plaça de la Creu Blanca tindran un cost de 678.700 euros i un termini d’execució de 5 mesos.

El comú d’Escaldes-Engordany aprofitarà els treballs d’impermeabilització per embellir l’espai i el carrer annex d’Engordany.

El darrer consell de comú de l’any també ha aprovat l’adjudicació dels treballs de reforma de les plantes baixa, primera i segona de la casa comuna, amb un valor de 777.708 euros i un termini d’execució de 17 setmanes.

Les obres inclouran l’actualització de la instal·lació informàtica i els sistemes de calefacció i aire condicionat, entre d’altres.

La minoria hi ha votat en contra, per considerar que una part de les actuacions a la casa comuna no eren prioritàries. El conseller de Demòcrates Miquel Aleix ha acusat l’equip de govern d’incomplir la llei de finances, per no presentar la memòria trimestral dels comptes.

El cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha respost que en aquest primer any de mandat no havia estat possible per no disposar d’un cap de finances. Després d’un primer edicte que no va reeixir, el comú n’ha convocat un segon al BOPA i espera tenir contractat el nou cap de finances a la primavera.