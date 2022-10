Escaldes-Engordany proposa dos espectacles familiars per al mes de novembre

El Comú d’Escaldes-Engordany ha programat dos espectacles culturals per a veure en família durant el mes de novembre. És a través d’aquestes propostes que grans i petits podran gaudir de la descoberta del teatre de forma lúdica.

La primera proposta tindrà lloc el dissabte, 12 de novembre, a les 19 hores, a la sala Prat del Roure. S’hi representarà Arrels d’arreu, a càrrec de la Jove Companyia Nacional d’Andorra de l’Escena Nacional d’Andorra. L’obra és una mirada cap a la generació dels avis i les àvies. A través de les seves músiques i formes de fer es comprova que no hi ha tantes diferències amb avui. La forma ha pogut canviar, però, en el fons, els anhels i els desitjos continuen sent gairebé els mateixos.

La peça és sobretot un homenatge a cada una de les persones des de la consciència que són Arrels d’arreu: les que s’han desplaçat per a venir al Principat i les que van haver de marxar a buscar el pa a altres terres. Arrels d’arreu és una obra per a majors de 10 anys. L’entrada fins als 30 anys té un preu de 3 euros mentre que l’entrada general és de 5 euros. Es poden adquirir a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany i a l’entrada de l’espectacle.

Per altra banda, el Comú d’Escaldes-Engordany ha programat l’espectacle de titelles Kissu, a càrrec del Centre de Titelles de Lleida. Tindrà lloc el dissabte 19 de novembre, a les 17 hores, a la sala d’actes del Comú. L’espectacle parla del Kissu, un cadell de llop. Pel Kissu, la descoberta de l’entorn és una aventura que el porta a allunyar-se del seu cau i de la seva mare, fins a perdre’s i anar a parar al món dels éssers humans. Creient que és un gosset abandonat, la Duna i el seu avi l’acullen a casa. La pregunta és què passarà quan aquests descobreixin la vertadera naturalesa d’en Kissu. Aquest és un espectacle per a majors de 3 anys i l’entrada és gratuïta.