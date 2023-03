Escaldes-Engordany organitza activitats esportives per les vacances de Pasqua

Cartell de les activitats de Pasqua per a infants i joves a Escaldes (comuee)

El departament d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa les activitats esportives per a mantenir ocupats als infants i joves de 6 a 14 anys durant les vacances escolars de Pasqua. Els interessats podran modular la setmana en funció de les activitats que més els agradin i, alhora, les podran combinar amb activitats de lleure.

Les activitats esportives es realitzaran en dos torns. El primer d’ells anirà del 3 al 6 d’abril i el segon de l’11 al 14 d’abril. Els infants i joves només pagaran per les activitats que escullin, tenint en compte que totes elles tenen el mateix preu (30 euros per quatre dies de la setmana i per franges de 3 hores).

Les inscripcions es podran fer a partir del 15 de març i s’allargaran fins el 29 del mateix mes a través de les següents modalitats: Les inscripcions online es realitzaran del 15 al 19 de març i les inscripcions presencials es realitzaran del 22 al 29 de març a través del secretariat d’Esports del Prat del Roure.

Els interessats poden consultar totes les activitats esportives programades a través del web: www.e-e.ad.

A través del mateix web es podran dur a terme les inscripcions. L’Espai Lleure també organitza un ventall d’activitats pels petits de 4 a 6 anys durant aquestes vacances escolars de Pasqua. Les activitats també es faran en dos torns i les inscripcions es podran dur a terme del 20 al 26 de març.