Escaldes-Engordany obre el termini de preinscripció a les activitats d’estiu

El Comú d’Escaldes-Engordany, sota el lema Escaldes-Estiu, aquest any ofereix una combinació d’experiències en torn a l’esforç físic i a l’esforç estètic dirigida als infants: es continuarà el treball amb el cos des de les disciplines esportives però també amb el ritme, el moviment i la gestualitat gràcies a la inclusió d’expressions artístiques com la dansa, el teatre i la música.

Les activitats, que es dirigeixen a infants i joves des dels 3 als 14 anys, inclouran tallers d’arts plàstiques, manualitats i d’història de l’art i, a més, s’introduirà la fotografia artística i un taller d’iniciació a l’arqueologia de forma virtual i visitant el “Roc de les Bruixes”.

Podeu descarregar-vos tota la informació de les activitats si cliqueu AQUÍ.

El període de preinscripció comença aquest dimecres 10 de juny i finalitza el 21 de juny.

Per formalitzar la preinscripció cliqueu AQUÍ. Si no esteu donats d’alta al servei d’inscripcions online, podreu trucar al 890884 o enviar un correu a esports@e-e.ad anotant el número de cens del pare i la mare. Es demana de fer la preinscripció per poder organitzar l’estiu dels infants amb totes les garanties de seguretat. El Comú es posarà en contacte amb els pares i mares via SMS o correu electrònic entre el 22 i 23 de juny. Es necessari llegir el manual de preinscripció abans de complimentar-lo.

En cas que es demandessin més places de les que es poden oferir, el Comú prioritzarà els infants de les famílies residents a la parròquia escaldenca i si els dos progenitors o la família monoparental treballen presencialment (caldrà enviar per correu electrònic a esports#e-e.ad un certificat de l’empresa que justifiqui els horaris de treball).