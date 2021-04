Escaldes-Engordany lliura els premis del projecte Caldes i estudia la implementació de les propostes

La cònsol major, Rosa Gili, ha celebrat que s’hagin presentat 25 propostes al concurs i avança que a l’estiu s’iniciarà l’activació econòmica. També recorda que els projectes que es desenvoluparan no han de ser obligatòriament els guanyadors sinó que s’analitzaran totes les idees. La cònsol ha recordat que per aquest any 2021 el comú ja disposa d’una partida d’1,5 milions en el pressupost pel projecte.

L’objectiu del concurs d’idees és revitalitzar la part alta de la parròquia que “estava deprimida” i “donar-li la vida que es mereix” en tres aspectes, ha declarat Gili. El primer component sota el nom ‘Espais per al gaudi de l’aigua termal, té l’objectiu de posar en valor l’aigua termal de la parròquia i donar-la a conèixer. El segon component és la part “més cultural de patrimoni”, ha explicat, ja que és “la zona històrica on hi havia la vida fa uns anys i pensem que és important poder-ho recuperar i que sigui un espai important en l’àmbit cultural i patrimonial”. Per últim, el darrer component del projecte consisteix a donar vida econòmica en aquesta part i “pensem que pot tenir un potencial de comerç alternatiu i de proximitat”, ha especificat.

Nou guardons en total

En el primer apartat, el primer premi ha estat pel projecte ‘L’Aigua i la forma’ de Javier Balmaseda, qui ha exposat que és molt important que el comú pensi “en l’art contemporani per modificar l’espai urbà”. El segon premi se l’ha endut ‘Matriu’, un projecte de Llorenç Rovira que vol apropar el riu i l’aigua termal a la ciutadania amb una piscina, i el tercer premi ha estat pel projecte ‘Hidro 70’ de Sebastià Vidal i Assumpció Marfany.

Pel que fa al component cultural, el projecte ‘Roc i la Nimfa’ de Jennifer Ferrer s’ha endut el tercer premi. En segona posició ha quedat la proposta ‘(ES)SENT’ de Naiara Galdos, i en el primer premi ha estat per Jaume Tomàs i Laura Navarro pel projecte ‘Play Caldes’.

Finalment, el primer premi de la tercera categoria ha estat pel projecte ‘Caldes MRKT’ d’Arnau Colominas i Lara de Miguel; el segon per Naiara Galdos amb la proposta (ES)SENT; i el tercer per ‘Roc i la Nimfa’ de Jennifer Ferrer. De fet, el creador del projecte guanyador d’aquest apartat de dinamització econòmica, ha comentat que el projecte ‘Caldes MRKT’ aglutina tres tipus de propostes. “Una seria més gastronòmica, una altra més comercial i la tercera més cultural”, ha indicat Colominas, assegurant que aquests tres components poden tenir molta presència en un futur a la part alta de la parròquia.