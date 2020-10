Escaldes-Engordany impulsa el Departament d’Acció Social amb un milió d’euros d’ajudes directes pel 2020

El prop d’un milió d’euros per aquestes ajudes sortirà de la bossa de 2,5 milions que van reservar per a temes socials en el pressupost d’enguany.

Es tracta d’ajuts per al lloguer de l’habitatge i de bons alimentaris per gastar en el petit comerç de la parròquia, per a la neteja de la llar de les persones grans, per a garantir la igualtat d’oportunitats dels infants en les activitats esportives i culturals i per a l’emancipació dels joves, entre d’altres.

La consellera de Gent Gran, Infància i RRHH d’Escaldes-Engordany, Magda Mata, ha adduït que “quan es detecta que una persona té una necessitat, el que no es pot fer és demorar aquesta ajuda” i, per tant, “l’objectiu és ser molt àgils i proactius perquè les persones es puguin beneficiar al moment de l’ajuda que necessitin, no d’aquí tres o quatre mesos”.



El Comú escaldenc contractarà un treballador social, una figura que fins ara no existia i que treballarà estretament amb tots els departaments implicats. El departament es crea per donar-li una continuïtat els propers anys i per ajustar la bossa d’ajudes segons les necessitats, ha explicat la cònsol major, Rosa Gili. “No descartem cap escenari, sabem que l’any vinent serà difícil encara malauradament”, ha declarat.



El punt d’informació per accedir a aquestes ajudes serà al servei de tràmits i s’obrirà el 22 d’octubre. El Comú escaldenc té previst aprovar la setmana vinent una nova ordinació d’ajudes a les empreses i autònoms per valor de 600.000 euros.