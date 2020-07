Escaldes-Engordany, Encamp i FEDA uneixen esforços en la programació d’activitats a Engolasters

Les parròquies d’Escaldes-Engordany, d’ Encamp i FEDA uneixen esforços en la programació d’activitats per als mesos de juliol i agost a Engolasters. Un seguit de propostes que tenen per objectiu donar valor al paisatge de muntanya,

Pel que fa a l’oferta de lleure basada en l’esport i el senderisme, els comuns han posat a disposició del públic un servei de lloguer de bicicletes, disponible tant de la banda d’Encamp com d’Escaldes-Engordany. També circuits d’orientació per Engolasters i el Madriu, rutes d’escalada, circuits d’aventura o tir amb arc, així com la possibilitat de comprar la llicència de pesca als voltants de l’estany. També es difondran les activitats propososades aquest estiu per la Vall del Madriu- Perafita-Claror.

FEDA s’afegeix a l’agenda estival amb visites guiades per conèixer la història de les instal·lacions i les seves tradicionals Nits d’Estiu.

ACTIVITATS INFANTILS DE NATURA

Es realitzaran tallers creatius diversos per a infants basats en la natura tots els divendres i dissabtes d’estiu. L’horari d’aquestes activitats gratuïtes, que es dirigeixen a infants d’entre 6 i 10 anys, serà a partir de les 11 hores. Caldrà, això sí, que els infants acudeixin equipats amb calçat adequat i mitjons, gorra pel sol, impermeable, jersei, una motxilla petita amb una cantimplora d’aigua i la mascareta. El lloc de trobada per participar a les activitats serà el punt d’informació d’Engolasters – aparcament Camp del Serrat i caldrà fer una reserva prèvia obligatòria contactant al telèfon (376) 335468 o al correu electrònic engolasters@e-e.ad

VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR

S’organitzaran diverses sortides i tallers relacionats amb la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Així, aquest dissabte es farà una sortida guiada per commemorar el 16è aniversari del Dia de la Vall del Madriu-Peradita-Claror. El lloc de trobada és el Circuit del les Fonts d’Engolasters a les 9h.

El dia 7 de juliol s’organitza un taller sobre Papallones! El lloc de trobada serà el Pont de la Plana a les 10h i el preu serà de 5€ (activitat a partir de 8 anys).

El dia 16 de juliol es realitzarà el taller Sender dels sentits. Experimenta i interactua amb els sentits i la natura. El lloc de trobada serà el Circuit del les Fonts d’Engolasters a les 19h i el preu de l’activitat és de 5€ (gratuït per menors de 14 anys).

Al cap de dos dies, el 18 de juliol, es farà una sortida guiada a la siderúrgia. El lloc de trobada serà el Circuit del les Fonts d’Engolasters a les 9h i l’activitat s’allargarà fins a les 17h. Aquesta activitat serà gratuïta.

Finalment, el dia 25 de juliol, es realitzarà un taller de dendrocronología, la vida dels boscos. El lloc de trobada serà el Circuit del les Fonts d’Engolasters a les 10.30h. El preu serà de 5€ (gratuït per menors de 14 anys).

En tots els casos caldrà fer una reserva prèvia trucant al telèfon (376) 823000 o per correu electrònic a portal@madriu-perafita-claror.ad