Escaldes-Engordany col·labora amb el Concert Tribut de la Grossband

El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa i Jordi Barceló, en representació de la banda de música Grossband, han presentat aquest dilluns el Concert Tribut de la Grossband del 2021. Aquest és el tercer any que el Comú d’Escaldes-Engordany col·labora amb la banda de música per a la celebració de l’acte, que tindrà lloc dissabte 11 de desembre, a les 21 hores, a la Sala del Prat del Roure. En el concert es retrà homenatge a The Blues Brothers, Otis Redding, Wilson Pickett, John Lennon i Elvis Presley.

Sota la direcció musical del mestre Jordi Barceló, l’espectacle comptarà amb la participació d’artistes com l’Andorra Big Band, Patxi Leiva, Paul DeVille, ALZ, Manel Soriano, The Stars Choir Andorra, i l’Ensemble d’Andorra.

El conseller de Vida Cultural escaldenc ha destacat que l’esdeveniment comptarà amb totes les mesures sanitàries. Així doncs, l’aforament es reduirà al 70% (hi podran accedir 480 persones), els participants que actuïn sense mascareta estaran sotmesos a un doble test d’antígens, i es reforçarà el personal per fer el control a l’entrada i evitar aglomeracions (es passarà de dues a sis persones). Al mateix temps, Closa ha recomanat a tothom assistir a un concert que ha qualificat de “molt potent”.

Per la seva banda, Barceló ha assenyalat que en aquesta quarta edició la Grossband puja “un esglaó més”. En aquest sentit ha explicat que malgrat tractar-se, d’una banda, amateur, el que podran veure els assistents el pròxim 11 de desembre serà un espectacle com els de Broadway. El representant de la Grossband, que ha aprofitat per agrair l’ajuda del Comú d’Escaldes-Engordany, ha destacat que la premissa a l’hora d’organitzar el concert és comptar amb la gent del país. Així ha afirmat que és un acte “de país i per al país” que, al mateix temps, afavoreix la cohesió social.

El concert està adreçat a tots els públics, especialment als amants de la música en directe. Les entrades tenen un preu de 20 i 25 euros i es poden adquirir a través de www.agenda.ad. Un 10% de la recaptació es destinarà a l’ONG Música para vivir, dedicada als infants del carrer de Nicaragua.