Escaldes-Engordany acollirà la 6a edició de la Jorma Urban Trail, el 6 de maig

Imatge d’una participant en una edició anterior de la Jorma Urban Trail (Comú d’Escaldes)

Escaldes-Engordany tornarà a ser terreny cent per cent esportiu acollint la 6a edició de la Jorma Urban Trail que tindrà lloc el pròxim 6 de maig. La cursa que uneix la ciutat amb la muntanya per la Vall del Madriu inclou la 2a edició de l’Escaldes Urban bike, diferents recorreguts de trail running i una combinada (trail running més bike).

La 2a edició de l’Escaldes Urban Bike consistirà en una cronoescalada de 8 quilòmetres amb 600 metres de desnivell que partirà del Prat del Roure fins al llac d’Engolasters. La prova servirà per a proclamar el guanyador del Campionat d’Andorra de contrarellotge.

La combinada, que es podrà realitzar individualment, per parelles i parelles mixtes i es desenvoluparà entre matí i tarda, consistirà en un recorregut de trail running de 21 quilòmetres més una ascensió amb bicicleta de 8 quilòmetres fins a Engolasters.

La prova de trail running presenta quatre recorreguts diferents (21 km-10 km-5 km-3 km) per tal que hi participin des dels corredors més experimentats fins a les famílies que vulguin compartir l’afició per la muntanya. Tots els recorreguts tindran sortida i arribada al Prat del Roure i amb aquesta cursa de muntanya es dona el tret de sortida a la Copa d’Andorra de curses de muntanya.

Les inscripcions per a participar a la sisena edició de la Jorma Urban Trail s’obriran al pròxim 3 d’abril.