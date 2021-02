Escaldes disposa de 108 pisos més de lloguer gràcies a l’exoneració del 70% de l’impost de construcció

El comú d’Escaldes-Engordany mantindrà les ajudes immediates a les famílies per fer front al preu del lloguer de l’habitatge il·limitadament.

L’administració, a més, espera assolir una col·laboració público-privada que permetés construir més pisos a llarg termini a través d’inversors. Una mesura per la qual tampoc es descartaria fixar uns preus de lloguer assequibles a través d’un conveni amb l’inversor.

Per altra banda, la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha destacat l’exoneració del 70% de l’impost de construcció que va aplicar el comú, que va facilitar la construcció de 108 pisos de lloguer l’any 2020.

Una de les complicacions és, però, que la parròquia no disposa de molts terrenys públics que no necessàriament s’han de destinar a l’ús residencial. També s’ha de preveure més endavant si han de ser escoles, parcs o equipaments sanitaris”, apunta Gili.

Pel que fa a la reducció al zero per cent del percentatge de cessió obligatòria i gratuïta del sòl per construir pisos de lloguer, que ja han aprovat la Massana i Encamp, Gili manté que no és una opció que inclourà a la seva política d’habitatge. Ha insistit que només beneficiaria alguns propietaris, que no dona garanties que s’estableixin preus més baixos i que calen mesures immediates.