Escaldes, de nou, es mou a ritme de jazz

Cartell de la inauguració del 39è Festival de jazz d’Escaldes (comuee)

La 39ena edició del Festival de jazz d’Escaldes-Engordany arrenca demà dijous, 29 de juny, i ho farà portant aquest gènere musical a tots els barris. El tret de sortida del festival serà a la plaça Coprínceps, a les 18.45 hores. Des d’allà sortirà un concert itinerant que arribarà fins a zones menys cèntriques, com l’avinguda Fiter i Rossell, l’avinguda de les escoles, l’avinguda del Pessebre o la plaça Santa Anna. L’actuació anirà a càrrec de Hip Horns Brass Collective i recuperarà el format de les desfilades dels primers anys del festival.

Paral·lelament, a la plaça Coprínceps hi haurà l’actuació d’Èlia Lucas i Kike Pérez Grup. I, a les 21 hores, el Prat del Roure acollirà el concert de Michel Portal. La vetllada clourà amb l’Andorra Jams, que es repetirà després de cada concert fins diumenge.

El programa seguirà divendres amb Al Di Meola (21 hores) i dijous hi haurà l’actuació d’Andrea Motis i Marco Mezquida (21 hores). Els concerts a la Sala Prat del Roure clouran diumenge amb Eliane Elias (20 hores). El festival, però, seguirà fins el 6 de juliol amb concerts a l’aire lliure i també al Prat del Roure, tots ells gratuïts. Un dels més destacats és el de Biréli Lagrène, un dels guitarristes més coneguts del jazz, que actuarà el 5 de juliol a les 21.30 hores.

Del Festival de jazz d’Escaldes-Engordany destaca el preu dels concerts de pagament. Així, cadascuna de les entrades per a les quatre actuacions, que tindran lloc a la Sala Prat del Roure, tindrà un cost de 20 euros. Tot i així, l’abonament per a aquests concerts es pot adquirir per tan sols 50 euros. Les persones que tinguin el Carnet Jove, a més, disposaran de descomptes.

El cartell del 39è festival de jazz es caracteritza per ser “variat, equilibrat i potent” -segons l’organització-, destacant la forta presència femenina no només com a vocalista sinó també com a instrumentista del gènere jazzístic.

Entre les novetats, cal destacar que, per a aquesta edició, es realitzarà un homenatge al padrí del festival, Tete Montoliu, amb el concert ‘Tot celebrant Tete / 25 anys sense Tete vs 90 Aniversari’. A més, s’amplien les Andorra Jam Sessions davant l’èxit assolit en les edicions passades, i l’Andorra Jazz Campus fa un salt qualitatiu convidant a músics destacats del gènere.





Les entrades es poden adquirir a través del web www.e-e.ad/jazz, a l’Oficina de Turisme i a Illa Carlemany.

Es pot consultar el programa íntegre del Festival a https://www.e-e.ad/jazz/#programacio.