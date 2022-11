Escaldes compte les hores enrere per a l’encesa de l’enllumenat de Nadal

A nivell de territori andorrà sembla força evident que, aquest divendres, dia 25 de novembre, és la data escollida per a l’encesa de l’enllumenat de Nadal. Així ho han anunciat diferents parròquies, una d’elles, la d’Escaldes-Engordany. En el cas d’Escaldes, cal recordar que és una encesa conjunta amb Andorra la Vella.

Serà a les 18 hores d’avui divendres quan s’activaran, de forma conjunta, els llums de les festes. Es farà a l’avinguda Carlemany amb carrer de la Unió. Les dues cònsols majors d’ambdues parròquies seran les encarregades de “connectar” l’ambient nadalenc en els punts més comercials del Principat.

Pel que fa estrictament a Escaldes-Engordany, després de l’encesa conjunta, mitja hora més tard, a les 18:30 hores, a la plaça Coprínceps, hi haurà una cantada de nadales a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música i un concert del grup Old School. Per a arrodonir-ho, es repartirà vi calent amb galetes i també s’oferirà una xocolatada per a fer passar el fred. El Nadal, ja és aquí.