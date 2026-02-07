Escaldes celebrarà diumenge els seus Encants de Sant Antoni

La plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany acollirà, aquest diumenge, 8 de febrer, una nova edició dels Encants de Sant Antoni, una cita esperada que se celebra pels volts de la Candelera. Amb els anys, aquest acte tradicional ha anat evolucionant sense perdre la seva essència solidària ni el seu caràcter festiu.
Per a aquesta edició, es compta novament amb la participació de totes les escaldenques i els escaldencs, que aportaran els productes que posteriorment se subhastaran. Com mana la tradició, entre els aliments recollits destaquen els productes artesans derivats del porc, com ara llonganisses, bulls, patés d’ànec, coques masegades, coques de greixons i orelletes.
A més, lots de productes artesans com pots de mel i confitures també se sortejaran a partir de les 11.30 hores a la plaça de l’Església. Per a poder participar-hi, caldrà adquirir les butlletes, que es poden comprar en els diferents comerços de la part històrica de la parròquia adherits a la iniciativa, a un preu de 5 euros.
Els Encants de Sant Antoni mantenen el seu component solidari, ja que tots els diners recaptats es destinaran a Càritas Parroquial. El vessant més festiu l’aportarà l’Esbart Santa Anna, que oferirà una exhibició dels seus balls més tradicionals. Aquest espectacle anirà acompanyat d’un petit aperitiu que servirà per a tancar l’edició d’enguany dels Encants de Sant Antoni.