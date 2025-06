Escaldes celebra el seu 47è aniversari amb nombroses activitats

L’Esbart Santa Anna actuant per la Festa de la Parròquia (comuee)

Escaldes-Engordany ha celebrat, aquest diumenge, el seu 47è aniversari amb el repartiment d’unes 1.200 racions d’arròs al Parc de la Mola i un munt d’activitats que s’han desenvolupat entre dissabte i avui diumenge en diferents espais de la parròquia. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat el bon ambient que s’ha viscut, la qual cosa demostra que “la gent té ganes de fer parròquia i d’aquesta convivència que donen aquestes festes”.

Així mateix, Gili, ha celebrat que enguany s’hagin incorporat noves ubicacions on celebrar esdeveniments, com ara la nova plaça de l’Església i ha recordat també que, justament en aquesta ubicació s’hi ha instal·lat el Dodge Fargo, l’autocar considerat més antic del país, durant tota la jornada d’avui diumenge, per tal que tota la ciutadania pugui veure els avenços en la seva restauració.

El tret de sortida de la festa va ser ahir dissabte, a les 12.00 hores, a la plaça Coprínceps amb l’actuació dels Castellers d’Andorra. A la tarda, el festival d’infants de l’Esbart Santa Anna va tenir lloc a la sala Prat del Roure i, finalment, a les 20.00 hores, a l’Església de Sant Pere Màrtir es va celebrar el concert de la Coral d’Escaldes-Engordany.

La jornada d’avui diumenge ha començat a les 10.30 hores, a l’aparcament del Puader, on els més petits han pogut gaudir amb jocs d’aigua i aprendre amb el circuit de circulació viària. A les 11.00 h, la plaça de l’Església ha estat escenari de la ballada de sardanes amb la Cobla 11 de Setembre, mentre que, a la mateixa hora, a la zona 3×3 del Prat del Roure s’ha fet una exhibició de zumba. Una altra activitat important ha estat l’actuació de l’Esbart Santa Anna, que ha tingut lloc a la plaça Coprínceps. Acte seguit, al Parc de la Mola, s’ha celebrat la tradicional arrosada popular. La festa acabava aquesta tarda amb l’actuació musical de Makuka i Rokyo, que posaran el punt final a un cap de setmana ple d’activitats.