Escaldes celebra amb els infants el Dia del Medi Ambient

Presentació de les activitats per als infants amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient (comuee)

El departament de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany ha preparat un seguit d’activitats per a commemorar, un any més, el Dia Mundial del Medi Ambient. Durant una setmana, en concret, del 5 al 9 de juny, els alumnes de primària de les escoles de la parròquia realitzaran un taller de jardineria, una excursió pel Solà d’Engordany i un itinerari de reciclatge. A més, s’organitzarà un nou “Clean up day” per a prendre consciència de la quantitat de residus que s’arriben a acumular en els entorns naturals. De fet, el “Clean up day” és una de les propostes sorgides del darrer Consell d’Infants.

Seguint en aquesta línia, els alumnes de tercer cicle de primària rebran les instruccions d’un inspector de Medi Ambient que els explicarà com fer una bona tria selectiva dels residus que es generen i on s’han de dipositar tots ells.

El taller de jardineria anirà dirigit als alumnes de primer cicle de primària i en ell es farà incís sobre la importància de tenir plantes a les ciutats i de no utilitzar productes químics sobre elles. Durant l’activitat se sembraran llavors a les franges de pol·linitzadors i als espais verds del Prat del Roure. Els participants s’enduran com a obsequi una planta aromàtica i un petit sac amb compost.

Finalment, els més grans, els alumnes de cinquè de primària faran una excursió acompanyats de guies de muntanya per la zona del Solà d’Engordany. Una acció que servirà per a conèixer els camins parroquials i el seu valor patrimonial i per a fer una aproximació cap a la flora i fauna autòctona dels voltants.

En total, uns 550 alumnes participaran en les activitats organitzades pel Comú d’Escaldes-Engordany.