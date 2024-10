Escaldes avança amb les obres d’embelliment i remodelació de la zona històrica

Alguns dels treballs que es realitzen a la part alta d’Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany avança amb les obres de la part històrica de la parròquia. En aquest sentit, la previsió és que a finals d’any es culmini la nova zona per a vianants de l’avinguda Carlemany i la pavimentació fins davant del Museu Thyssen. És per això que, a partir de dilluns, hi haurà canvis de circulació a la part alta per tal que es puguin dur a terme els treballs de pavimentació a l’encreuament de l’avinguda de les Escoles amb l’avinguda Carlemany.

Aquests treballs permetran enllaçar el nou tram per a vianants de l’avinguda comercial amb l’antic. Així, doncs, l’avinguda de les Escoles quedarà tallada en el tram comprés entre el carrer Santa Anna i el carrer del Picó mentre durin els treballs, que es preveu que puguin estar acabats en un mes aproximadament. Alhora, el tall provocat per aquestes obres obliga a fer canvis de circulació. Així, el carrer de l’Obac i el carrer Mossèn Guillem Adellach canviaran de sentit i s’hi podrà circular només en sentit pujada.

Així mateix, també durant els propers dies s’espera que arribin les aixetes que falten del projecte Caldes, que permetran posar en funcionament tot el circuit de l’aigua termal i del riu. Paral·lelament també s’estan duent a terme els treballs d’embelliment del pont de la Tosca, que consisteixen en amagar els tubs de l’aigua termal i millorar-ne la visibilitat i l’accés. Per a poder fer aquests treballs, el dilluns 28 i el dimecres 30 d’octubre, de 9h a 20h, es tallarà l’aigua termal a la zona del Barri. Les tasques, a part de refer la instal·lació de l’aigua termal i amagar els tubs, inclouen la pavimentació, posar el granit, posar una barana i refer l’escala, per tal que l’entorn quedi integrat amb el paisatge.

També per a donar resposta a la mobilitat a causa dels treballs que s’estan fent a la zona alta de la parròquia, a partir del dimecres 30 d’octubre, el carrer Josep Viladomat serà només de sentit baixada en el tram compromès entre avinguda de les Escoles i el carrer de la Constitució.

El Comú és conscient dels inconvenients que generen les obres i els canvis de circulació, però recorda que són necessaris per tal de poder acabar els treballs d’embelliment de la zona, que han de retornar la vitalitat a la part històrica de la parròquia i ser una millora per al dia a dia dels ciutadans i per al seu gaudi.