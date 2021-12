Escaldes aprova un pressupost de 33,5 milions per donar resposta a la població i reactivar l’economia.

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous el pressupost per a l’exercici 2022, de 33,5 milions. Uns comptes encaminats a donar resposta a les necessitats dels ciutadans i empreses i a impulsar projectes de reactivació que contribueixen a la recuperació econòmica. Tot això portant a la pràctica iniciatives que pretenen promoure l’activitat social, econòmica, cultural i esportiva; mantenint les polítiques socials i de suport al teixit empresarial afectat per la crisi econòmica derivada de la SARS-CoV-2; promovent la modernització de l’administració comunal per racionalitzar recursos i millorar l’eficiència; i garantint un ampli ventall de serveis a preus assequibles.

Es tracta d’un pressupost de 33,5 milions, un 2,2% inferior que el del 2021. Atesa la situació econòmica d’incertesa derivada de la crisi sanitària, es manté el foment de les polítiques socials i un nivell d’inversions reals equilibrat i assumible per les finances comunals, que puja a 7,8 milions d’euros. Les inversions més destacades són el projecte Caldes (2,5 milions per a l’exercici 2022 i 500.000 euros per al 2023), l’aparcament de l’església (1,3 milions per a l’exercici 2022 i 2 milions per al 2023), la reforma i ampliació de la llar de la gent gran (2,2 milions), la reparació del Prat del Roure (510.00 euros entre el 2022 i el 2023), i la millora de la tercera planta de Casa Comuna (475.000 euros entre 2022 i 2023). També inclou l’execució d’un projecte d’habitatges i estudis de l’aparcament de l’Obac.

Quant a les despeses corrents, s’ha fet un esforç de contenció i es preveu una variació del 0% respecte del pressupost del 2021.

Per altra banda, es registra un lleuger increment de les despeses de personal. Això ve motivat per l’aplicació de l’IPC previst del 3%, la consolidació de llocs de treball que estaven coberts de manera permanent amb eventuals i el reforç en departaments que tenen una sobrecàrrega de tasques. Cal destacar que, al mateix temps, no s’han pressupostat llocs de treball que ja no existeixen per jubilació i que no es cobriran. També s’han reforçat les accions de foment de l’ocupació. En aquest darrer àmbit cal destacar el programa Okupa’t, que pràcticament duplica la bossa de treball eventual amb la previsió de contractar fins a 25 joves durant tres mesos. L’objectiu d’aquests canvis és tenir una administració més moderna i eficient.

Pel que fa els ingressos, els recursos propis creixen en tots els capítols en general, passant d’uns ingressos corrents de 22,2 milions a una previsió d’ingressos de 24,2 milions per al 2022. Es preveu una recuperació en els ingressos d’impostos i de serveis en base a l’evolució del 2021, mentre que els ingressos derivats de la construcció s’han revisat a la baixa en relació a l’any passat. Cal destacar que no s’ha fet cap augment de la pressió fiscal ni del cost dels serveis.

En relació a l’endeutament, durant l’exercici 2022 es preveu un nou endeutament de 4,5 milions i a la vegada l’amortització de 3,4 milions d’euros. La recuperació econòmica i la reducció dels nivells d’endeutament assolit en els darrers anys permeten rebaixar el nivell legal d’endeutament, que es preveu a l’entorn del 39,72%, molt per sota del sostre màxim del 200%. La previsió és tancar el 2022 amb un endeutament d’11,3 milions d’euros. És davant d’això que el cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat que el d’Escaldes-Engordany “és el Comú més sanejat d’Andorra”.

En el consell de comú també s’ha donat a conèixer que s’ha assolit un acord amb la majoria de la propietat dels terrenys on s’ha de construir l’aparcament de l’Obac perquè aquesta infraestructura s’impulsi a través d’una concessió administrativa. Això permetrà gaudir de més de 400 places d’aparcament a la part alta d’Escaldes-Engordany sense que l’obra tingui cap repercussió en els comptes del Comú. Això juntament amb els habitatges de lloguer assequible suposaran més de 22 milions d’euros d’inversió que el Comú no haurà de finançar.

Per altra banda, s’ha informat de l’execució pressupostària del tercer trimestre del 2021. S’ha registrat un superàvit de 3,1 milions d’euros mentre que l’endeutament es troba a 9 milions d’euros, el que el situa al 30,9% del límit legal.

Per altra banda s’ha acordat adjudicar els treballs de reforma de les plantes -3, 4ª i coberta de Casa Comuna. Aniran a càrrec de l’empresa EDICOM i tindran un cost de 1,1 milions d’euros.

A l’últim, s’ha donat el vistiplau a la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme (POUP) després de la seva exposició pública. Cal recordar que amb aquesta modificació es volen corregir uns errors detectats en els traçats viaris marcats al pla que poden ocasionar accidents amb vianants i dificultats d’accessos dels serveis d’urgència.

La majoria ha recordat que la vocació d’aquesta modificació és garantir la seguretat i fer respectar la normativa vigent i ha insistit que no hi ha cap intenció de posar edificis fora d’ordinació de forma desbocada. En aquest sentit, i davant les crítiques de la minoria, ha posat en relleu que l’anterior majoria va posar 50 edificis fora d’ordinació sense que això generés cap polèmica.