Escaldes aprova un paquet d’ajuts d’1,5 milions per pal·liar els efectes de la pandèmia

Escaldes-Engordany ha celebrat sessió de consell de comú, on s’ha decidit un nou paquet d’ajuts per pal·liar la crisi. Seran 600.000 euros per a empreses i autònoms i uns 900.000 per a la població.

Hi ha subsidis per a les empreses de guarda i cura d’infants i per a cursos de formació i reciclatge. Es vol donar continuïtat, amb algunes modificacions, al que ja es va dur a terme a final de l’any passat. “En 60 dies vam ser capaços de concedir 100.000 d’ajudes”, ha indicat el cònsol menor, Quim Dolsa.

La minoria s’ha abstingut perquè creu que els ajuts són necessaris però vol evitar duplicitats amb la tasca que ja fa el Govern. “Creiem i apostem que hi ha l’òrgan responsable d’assumir les prestacions socials i pensem que les ajudes són necessàries, però es podrien enfocar d’altra manera“, ha comentat la consellera de Demòcrates, Núria Barquin.

Durant la sessió de consell també s’ha lliurat una medalla a Carles Bozzo, cap del servei de Circulació, amb motiu dels 25 anys de servei.