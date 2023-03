Escaldes aposta per la divulgació de la fauna instal·lant menjadores per a ocells en zona urbana

Menjadora per a ocells en alçada a Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany celebra el Dia mundial de la natura col·locant diverses menjadores per a ocells en diferents llocs de la parròquia. En concret, aquests elements s’instal·laran, en alçada, a la vora de riu i prop dels parcs perquè tant la gent que passegi per aquests indrets com les famílies que acudeixen amb fills als espais d’esbarjo coneguin i observin les diferents espècies d’ocells que habiten a la zona.

Una acció més que demostra la voluntat del Comú de donar a conèixer a la població la fauna local. El projecte es completarà afegint cartells explicatius que donaran informació de les espècies d’ocells que podrien sobrevolar la zona, com ara, la mallerenga carbonera, el pit-roig, l’aigüerola, o l’astoret.

Amb la instal·lació d’aquestes menjadores, el Comú d’Escaldes-Engordany dona continuïtat al projecte iniciat, a proposta d’un veterinari de la parròquia, al camp del Serrat on mesos enrere es van instal·lar les mateixes menjadores i panells explicatius dels ocells que habiten la zona. Una iniciativa que ha donat els seus fruits.

El projecte, a més, potenciarà la biodiversitat ja que ajudarà a la recuperació dels pol·linitzadors en espai urbà després que aquests han anat desapareixent a causa de la construcció i destrucció dels hàbitats naturals. Un fet que des d’un inici ha preocupat al Comú d’Escaldes-Engordany. D’aquí que s’impulsés el projecte de creació de corredors ecològics entre diferents zones del centre ciutat per tal que els pol·linitzadors es desplacin cap al nucli urbà.

La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, ha posat en relleu que “l’acció que avui presentem és un pas més per a afavorir la biodiversitat i treballar per la supervivència del nostre planeta, que està en perill”. Cèlia Vendrell ha afegit que això se suma a les accions organitzades amb motiu del Dia mundial de la natura en els darrers anys i altres projectes de més abast, pel que fa la inversió del bus a la demanda, entre d’altres.