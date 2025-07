Escaldes adjudica les obres de protecció de caiguda de rocs a la zona de la Plana

El Consell de Comú d’aquest dijous a Escaldes (comuee)

El Consell de Comú, a Escaldes-Engordany, ha aprovat aquest dijous l’adjudicació del contracte d’obres de protecció contra la caiguda de blocs rocosos a la zona de la urbanització de la Plana. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha explicat que, en el darrer informe d’anàlisi del risc de la caiguda de blocs rocosos realitzat per un geòleg, es recomana posar una barrera de protecció per a protegir la carretera i la urbanització. D’aquesta manera, per seguretat i prevenció, el Consell de Comú ha adjudicat els treballs a l’empresa Treballs Públics COMESA, SL, per un import de 459.069,87 euros i un termini d’execució de 140 dies.

La sessió també ha servit per a aprovar una despesa plurianual per a l’any 2025 i 2026 per a fer front a l’execució de la fase 2 de la construcció dels habitatges de preu assequible de l’avinguda del Pessebre, que ascendeix a 1.473.273,04 euros. En concret, els diners es destinaran a les instal·lacions i acabats de l’aparcament i la planta baixa, que inclou la plaça i els tres locals comercials, així com la façana de la planta baixa, entre d’altres. La cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que es tracta d’una obra conjunta amb el Govern i que per una “qüestió d’eficiència i coherència hi ha una part dels treballs que els adjudicarà l’executiu i el Comú paga la part que li correspon”.

D’altra banda, el consell de Comú ha aprovat l’adjudicació del contracte de subministrament en règim de lloguer de la il·luminació de Nadal per un període de tres anys per 279.183,06 euros. El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha explicat el punt i ha recordat que, enguany, a més de la il·luminació habitual, es decorarà també la nova plaça de l’Església.

Finalment, també s’ha aprovat una modificació de l’Ordinació tributària, per tal que a partir d’ara s’hagi de demanar amb tres dies d’antelació (fins ara era un) la instal·lació de contenidors, tanques o grues, així com l’ocupació de la via pública.