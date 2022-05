Escaldes actuarà per resoldre les mancances de seguretat en els ponts històrics i posar-los en valor

El Comú d’Escaldes-Engordany ja disposa de l’informe de diagnòstic de l’estat de conservació del pont de la Tosca, el pont d’Engordany i el pont dels Escalls encomanat a l’arquitecte expert en patrimoni cultural Pierre Cadot. Les conclusions del treball assenyalen que hi ha mancances de seguretat a les baranes i els recobriments de mur, que són massa baixos. En el cas del pont dels Escalls, en què hi ha una barana, indica que aquesta és “incompleta i d’aparença qüestionable”, segons exposa la corporació en un comunicat de premsa.

A més s’exposa que en l’actualitat es busca que tots els monuments històrics siguin accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. Per tant, un element important del projecte de restauració, a banda de la seguretat, serà la reforma de la calçada.

Quant a les necessitats d’intervenció, l’informe exposa que, dels tres ponts, el que està en pitjor estat és el dels Escalls i adverteix que necessita una restauració “imminent”. Així mateix, i en relació al pont de la Tosca, observa que es podria considerar un retorn a una aparença més respectuosa amb l’aspecte original, tot i que això requeriria d’un pressupost elevat.

Després de la diagnosi, el següent pas serà la redacció de l’informe amb les recomanacions tècniques i tot seguit ja es podran començar les obres.

La intervenció en els ponts històrics també inclou la il·luminació d’aquests monuments. És per això que s’ha encarregat a l’enginyer especialitzat en il·luminació del patrimoni cultural René Stinville aquests treballs. La il·luminació dels ponts “no es pot deslligar de la restauració perquè cal assegurar que l’actuació els traurà de la invisibilitat” i que els llums estaran adaptats al projecte de restauració, diu la nota de premsa. L’expert també es reunirà amb Javier Balmaseda per garantir que hi hagi harmonia entre la il·luminació dels elements escultòrics del projecte Caldes i els ponts. En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que el pont de la Tosca i el pont d’Engordany són “el fermall” que tanca la intervenció de Balmaseda a la part alta d’Escaldes-Engordany.

El projecte de restauració i il·luminació dels ponts tradicionals de la parròquia forma part del projecte Caldes, en concret del pilar cultural. Cal recordar que el projecte Caldes es basa en tres elements: l’aigua calenta, el patrimoni cultural i la transformació territorial a partir de l’art contemporani i la reactivació del comerç de proximitat. És en el segon pilar on hi ha el projecte de Javier Balmaseda i el dels ponts.

La cònsol major ha declarat que tenint en compte que s’està intervenint en un bé d’interès cultural s’ha anat a buscar un perfil d’arquitecte i enginyer d’il·luminació molt específic perquè per “actuar en el camp del patrimoni cultural cal un saber fer artesanal que no és fàcil de trobar”. Amb la posada en valor dels tres ponts també es busca que aquests monuments es converteixin en llocs de destí turístic. Això es troba dins de l’estratègia de revitalització comercial del Comú d’Escaldes-Engordany.