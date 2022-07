Es vol potenciar Andorra com una destinació de turisme inclusiu

Amb l’objectiu de posicionar Andorra com una destinació de turisme inclusiu- que apropi el seu patrimoni cultural i natural al màxim de públics- des del programa “Infoturisme”– en el que Andorra Turisme i els departaments de Turisme dels set comuns, desenvolupen i financen conjuntament projectes que són d’interès de totes les parts- s’han dut a terme una sèrie de projectes per a oferir accessibilitat universal a alguns dels principals indrets d’interès turístic del país.

Per una part, s’han dotat més d’un centenar d’espais d’interès turístic (monuments, escultures, miradors, etc.) amb codis QR gràcies a la posada en marxa del projecte Parl’App.

Escanejant els codis QR amb els propis dispositius mòbils, els usuaris poden disposar de continguts descriptius en llengua de signes i també locutats en català, castellà, francès i anglès.

Les plaques que contenen els codis QR també ofereixen informació en Braille, el sistema tàctil d’escriptura i lectura per a invidents- i estan situades a una alçada adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

D’altra banda, s’ha dut a terme la renovació dels miradors ecoturístics i panells interpretatius “Natura en ruta” que es troben repartits per tot el Principat, per a dotar-los de plafons informatius on s’incorporen continguts en Braille, així com imatges en relleu que ajuden a percebre millor les informacions a les persones amb diversitat funcional visual i també s’hi han incorporat codis QR Parl’App.

La intenció és facilitar la comprensió i el coneixement de la fauna i flora autòctones, així com els pics i muntanyes de l’entorn a les persones amb diversitat funcional.

De la mateixa manera, també s’han efectuat canvis en l’estructura dels miradors i panells interpretatius, tot rebaixant la seva alçada amb l’objectiu que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir més còmodament a les informacions que s’hi detallen.

A més, s’han inclòs una vintena de recorreguts de muntanya a l’App Blind Explorer, solució digital que permet dotar d’una major autonomia a persones amb diversitat funcional visual per a recórrer itineraris de senderisme, mitjançant geolocalització i un sistema auditiu que millora l’orientació i la mobilitat per a persones d’aquest col·lectiu.

Per a donar a conèixer totes aquestes propostes inclusives s’ha editat un vídeo promocional sobre turisme accessible a Andorra, en el que també s’inclou el camí de les Fonts d’Escaldes-Engordany, que des de fa ja uns quants anys està adaptat per a persones amb discapacitat visual i amb mobilitat reduïda.

El vídeo inclou àudio descripció i es difondrà a través dels diferents perfils de xarxes socials d’Andorraworld i dels comuns.

Així mateix també s’ha dissenyat un pla de comunicació adreçat a entitats de col·lectius amb diversitat funcional d’àmbit nacional i també de fora del país, on s’han previst accions amb influencers i s’ha contactat amb operadors turístics que inclouen en els seus catàlegs viatges adreçats a aquests col·lectius.