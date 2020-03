Durant el dia d’avui (divendres 20 de març) tindrà lloc el traslladat d’un total de 18 persones grans de la residència assistida i de la unitat sociosanitària de la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell, cap a la tercera planta de l’edifici del Seminari Conciliar, que ha cedit el Bisbat d’Urgell.

Aquesta mesura respon a dos objectius. El primer, treure aquests padrins de l’edifici de l’hospital, o hi ha un risc de contagi molt més alt que a la resta de la ciutat i, així, minimitzar el risc de contagi per coronavirus (Covid-19) d’aquest col·lectiu de persones més vulnerables.

El segon objectiu d’aquesta mesura és permetre ampliar els espais del Sant Hospital per si es necessités per a poder atendre als possibles malalts per coronavirus (Covid-19).



Val a dir que aquesta actuació forma part de la segona fase del Pla de Contingència que s’ha programat a la FSH, que preveu arribar fins a 50 llits per a aguts, per atendre pacients de coronavirus positius i habilitar 3 llits d’unitat de cures intensives.

Davant d’aquestes mesures, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, manifesta que “esperem de no haver-los d’utilitzar, però cal estar preparats”. Fàbrega agraeix al Bisbat d’Urgell la seva col·laboració per la cessió d’aquesta planta de l’edifici del Seminari, i alhora torna a donar les gràcies a tots els professionals sanitaris que vetllen per la salut de tots.