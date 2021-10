És segura la teva casa per als nens?

Prop de 91.000 menors de cinc anys sofreixen cada any algun contratemps, de major o menor envergadura, entre les parets del seu domicili, el lloc de major sinistralitat per als petits. Així ho constaten les dades del Ministeri de Sanitat en l’estudi ‘Detecció d’Accidents Domèstics i d’Oci’ d’Espanya. Per evitar aquests accidents, la clau està a aconseguir que la casa sigui una llar segura, en el qual el nen es pugui moure a plaer sense perill.

A continuació s’enumeren els riscos domèstics més comuns per als petits i s’explica com prevenir-los.

Caigudes a l’escala. El 13,3% dels menors d’un any accidentats ha sofert una caiguda per les escales. La principal mesura de prevenció és col·locar portes de seguretat en tots dos costats de l’escala i cuidar que romanguin tancades mentre el menor deambula per la casa.

roductes tòxics. Els productes de neteja i els medicaments han d’estar sempre fora del seu abast. El més recomanable és guardar-los en mobles alts als quals no puguin accedir, o bloquejar les portes on es trobin aquests productes per a impedir la seva obertura.

Talls i ofegaments. Els materials punxants poden causar talls i els elements petits provocar l’ofegament del nen. Cal tenir la màxima cura amb aquests articles i evitar que els menors puguin accedir a ells, amb dispositius de seguretat infantil.

Endolls. Els endolls són molt atractius per als bebès, i mentre gategen estan a la seva altura. Convé que sempre estiguin coberts amb protectors de plàstic, que són molt difícils d’extreure per als nens.

Cops al cap. El 73% dels menors d’un any accidentats es colpegen al cap. Per evitar-ho, es poden posar protectors als elements que puguin resultar més susceptibles de fer mal al nen, com les cantonades de les taules, mobles baixos i qualsevol mobiliari de vidre de la llar.

Protectors de portes. Després del cap, les extremitats superiors dels nens són la part del cos més afectada en els accidents casolans. Per a prevenir-ho, es poden col·locar diferents dispositius de seguretat, com a topalls de suro o goma-escuma en la part superior de la porta.

Finestres i balcons. Han de ser inaccessibles per als nens. Hi ha elements de seguretat en el mercat que impedeixen que puguin obrir les finestres.

