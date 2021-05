Es restringeix el sobrevol a l’espai aeri andorrà amb motiu del pas del Tour de França

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, un Decret de restricció temporal de l’espai aeri andorrà amb motiu del pas del Tour de França per Andorra els dies 11, 12 i 13 de juliol del 2021.

Així doncs, durant aquests dies es prohibeix tant l’enlairament com el sobrevol d’aeronaus, tripulades i no tripulades, en l’espai aeri d’acord amb les zones de pas de la prova i els horaris de pas previstos per l’organització, aplicant una zona horària de restricció per assegurar un possible retard o avançament de l’arribada dels ciclistes.

L’espai aeri concret és el comprès entre el nivell de sòl i 609,6 metres d’altura i 1.389 metres a ambdós costats de la carretera en tot el recorregut. Aquesta restricció de l’espai aeri no afecta les Aeronaus d’Estat i d’emergències excepte que circulin per aerovies controlades, així com les acreditades per l’organització.

Entrant al detall, la restricció temporal del dia 11 de juliol afecta el tram comprès entre la frontera franco-andorrana i el port d’Envalira des de les 13:30 a les 15 hores. També l’11 de juliol l’afectació es trasllada, entre les 14:30 i les 18 hores al tram comprès entre el port d’Envalira i l’arribada a Andorra la Vella. Finalment, el dia 13 de juliol del 2021, des de les 10:50 a les 13:05 hores, el sobrevol estarà restringit en el tram comprès entre la sortida al Pas de la Casa i la frontera franco-andorrana.