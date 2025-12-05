Es resolen favorablement el 98% de les sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals (necessitats bàsiques)

Segons els registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el segon trimestre de 2025 ha estat de 296, de les quals el 98,0% han estat resoltes favorablement (290). S’han concedit ajuts per un import total de 819.169,63 euros.
Les sol·licituds favorables han donat lloc a 613 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per a continuar a atendre les necessitats bàsiques amb un 55,0%. Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 60,5% dels ajuts i els homes el 39,5%.
Els ajuts han estat concedits a 271 llars i han beneficiat 460 persones, amb un import anual mitjà per llar de 3.022,77 euros.
Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (185 llars, 68,3% dels ajuts) i les monoparentals (51 llars, 18,8% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, les llars dels espanyols i dels andorrans reben el 38,0% i el 31,0% dels ajuts, respectivament.