Es reprèn l’exitós cicle ‘Parlem de formatge’ de l’Espai Ermengol

L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell reprèn l’exitós cicle divulgatiu ‘Parlem de formatge’ amb un seguit d’activitats de divulgació, presentació de llibres, taules rodones, xerrades d’experts, maridatges, tastos guiats i tallers d’elaboració de formatges, adreçades a diferents públics, en diferents espais, i la majora d’elles, gratuïtes.

La primera proposta del ‘Parlem de formatge 2022’ tindrà lloc aquest pròxim dimecres 30 de març amb la presentació del llibre ‘Formatgeries artesanes de Catalunya. Rutes per 93 obradors’, de Ramon Roset. L’acte s’iniciarà a les vuit del vespre a les mateixes instal·lacions d’aquest equipament museístic de la capital alturgellenca. L’entrada és lliure.

El cicle seguirà dissabte 9 d’abril, a les quatre de la tarda, a la Formatgeria l’Abadessa de la Seu d’Urgell (carrer dels Canonges, 45) amb un taller de formatge: elaboració de formatge madurat de pasta semidura de llet de vaca. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia enviant un correu a agrobotigacastellbo@gmail.com o trucant al 650 370 590. El taller té un cost de 75 € per persona.

Capital del formatge tot l’any

El cicle ‘Parlem de formatge 2022’, organitzat conjuntament per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, té com a objectiu desestacionalitzar aquest producte agroalimentari, i anar més enllà de la Fira de Sant Ermengol. Així ho recomana el Pla de Dinamització Comercial amb la finalitat de posicionar la Seu d’Urgell com a capital del formatge tot l’any.

Per això, el ‘Parlem de formatge 2022’ s’inicia aquest mes de març i s’allargarà fins al pròxim mes de desembre, amb un programa mensual d’activitats relacionades amb el formatge.

D’altra banda, l’Espai Ermengol i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell oferiran a les formatgeries del nostre territori els seus canals de comunicació per donar a conèixer les seves pròpies activitats.