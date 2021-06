Es reprèn el Programa de donació de medul·la òssia després de l’aturada per l’esclat de la pandèmia

El ministeri de Salut i el SAAS han presentat la represa del Programa de donació de medul·la òssia. El programa s’havia d’iniciar ara fa un any, tot just quan va esclatar la pandèmia de SARS-CoV-2 i que va obligar a parar-ho. La coordinadora del Punt d’atenció al donant, Cristina Pérez, i Cristina Vilanova, del ministeri de Salut, han exposat que la reactivació del procés ja s’ha iniciat i que aquesta setmana s’han atès les primeres persones que s’havien apuntat per esdevenir donats. De fet, des que es va obrir l’opció d’apuntar-se, el març del 2020, ja ho han fet 64 persones.

Així, el procés per fer-se donant consta de tres passos: informar-se “s’ha creat un web específic amb tota la informació necessària, https://andorra.medullaossia.org”, inscriure’s i, en cas d’haver-hi un receptor compatible, iniciar el procés per donar. Pérez ha recordat que “la medul·la òssia és un teixit indispensable per a la vida que conté les cèl·lules mare i que permet, a través del seu trasplantament, tractar persones afectades per leucèmia i altres malalties de la sang”. Per inscriure’s cal tenir entre 18 i 40 anys i estar en un bon estat de salut.

Un cop apuntats, es farà un primer anàlisi de sang (tipatge) i els possibles donants quedaran registrats a REDMO, que forma part de la xarxa internacional de donants; per tant, estaria disponible per a qualsevol pacient del món que el pugui necessitar. Malauradament, ha afegit Pérez, “només 1 de cada 4.000 inscrits acaba sent compatible amb un receptor, pel que fa a falta tenir un llistat el més llarg possible”.

L’obtenció de cèl·lules mare es pot fer de dues maneres diferents. L’una és a través de sang perifèrica, l’opció més senzilla i més habitual: consisteix a extreure sang del donant després que hagi rebut 4 o 5 injeccions subcutànies d’uns agents anomenats factors de creixement. L’altra opció és obtenir-les directament de la medul·la a través de puncions a les crestes ilíaques. En aquest cas, és necessari un ingrés hospitalari de 24 hores perquè s’ha de fer amb anestèsia i només s’efectua en el 20% dels casos.

Ambdues opcions es fan en un centre especialitzat de Barcelona i els pacients tenen cobertes les despeses de desplaçament, alimentació i, si és necessari, baixa laboral.

El registre com a donant de medul·la es podrà fer a les campanyes de donació de sang

Cristina Vilanova, del ministeri de Salut, també ha exposat que per tal d’agilitar el procés d’inscripció, es podrà aprofitar per fer-ho en les diferents campanyes de recollida de sang que la Creu Roja i el SAAS organitzen diversos cops a l’any. L’altra és els dies vinents 14, 15 i 16 de juny i s’instal·larà una taula amb personal del SAAS que informarà sobre el procés als interessats, que podran no només inscriure’s sinó també fer-se el primer tipatge.

A més, Vilanova ha recordat que el dia 14 de juny se celebra el Dia mundial del donant, per la qual cosa “és un bon dia per donar impuls a aquest acte altruista que pot salvar vides”.