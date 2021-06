Es reprèn el judici pel ‘cas BPA’ amb la declaració de Joan Pau Miquel

També ha dit que les anomenades supervisions dineràries, és a dir, els intercanvis de diners de clients en efectiu sense passar pel banc, no havien estat rebutjats pels supervisors. Aquesta pràctica, posteriorment, va ser prohibida.

Miquel continuarà declarant en la sessió d’aquest dimarts. La fiscalia l’acusa, amb una vintena d’exgestors de BPA, de blanqueig de capitals de la màfia xinesa.

La vista s’ha celebrat a la sala magna de la Seu de la Justícia, que acull, i és una novetat, un judici de grans característiques. Per complir les mesures sanitàries hi ha un màxim de 80 assistents, que han de mantenir la distància de seguretat. Es preveu que hi hagi una vuitantena de sessions fins desembre.

Aquest judici ha patit uns quants ajornaments des que va començar el 15 de gener del 2018 i, de fet, alguns advocats de la defensa han demanat una altra suspensió perquè es resolguessin les peticions de recusar Alfons Alberca. També pretenien que s’aportés nova documentació i es canviés l’ordre de declaració. Concretament, que els acusats declaressin al final de la vista oral i no al principi com és habitual al Principat. Totes les reclamacions han estat denegades.