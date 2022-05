Es reprèn el judici de la causa primera de BPA

El recurs d’empara al Constitucional presentat per dos lletrats de la causa primera de BPA no ha aturat la represa del judici al Tribunal de Corts. L’excap antiblanqueig de BPA, Isabel Sarmiento, ha estat interrogada i ha declarat que l’empresari Rafael Pallardó els va enganyar sobre l’origen dels fons que dipositava a l’entitat.

Després de diversos ajornaments s’ha reprès el judici de la causa primera de BPA, que va començar a celebrar-se el 2018. Es va suspendre el gener passat quan un advocat va renunciar a la defensa de sis clients perquè no confiava en la “imparcialitat” de la justícia andorrana.

Els dos nous lletrats que el van substituir van demanar més temps per preparar-se, però el tribunal no els hi va donar. Llavors van presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional perquè consideraven que s’havien violat els seus drets i els dels seus clients. Mentrestant, havien demanat que s’ajornés fins que el Constitucional dictés una resolució, que tampoc se’ls ha concedit.

La vista oral ha continuat amb l’interrogatori a Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig de BPA. Ha reiterat que l’empresari Rafael Pallardó els va enganyar pel que fa a l’origen dels fons. Sarmiento i una vintena d’exgestors bancaris estan acusats d’haver blanquejat uns 70 milions d’euros del grup xinès de Gao Ping que operava a Espanya i que tenia Pallardó com a intermediari.