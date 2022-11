Es reprèn, a Andorra la Vella, el cicle de xerrades per als joves que busquen feina temporal

El cicle de xerrades laborals que organitza el Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella torna aquesta tardor després d’un parèntesi a causa de la pandèmia. Els propers 11 i 18 de novembre, divendres, a les 18 h se celebraran al Rusc trobades entre empresaris i joves que busquen feina per als períodes de vacances. L’activitat s’adreça a joves a partir de 16 anys que estan estudiant al país o a l’estranger.

En aquesta ocasió hi participen vuit grups empresarials, a més del Servei d’Ocupació del Govern, per a explicar com s’organitzen i els perfils laborals que sol·liciten, posant especial èmfasi en les feines temporals per a l’hivern. Enguany també s’hi suma, per primera vegada, la Cambra de Comerç d’Andorra, que presentarà el seu projecte de borsa de treball adreçat específicament als joves i que s’articula al voltant d’una App.

Aquesta activitat també permet als joves entregar el seu CV i resoldre dubtes directament amb els responsables dels recursos humans. De fet, com a novetat d’aquest any, des del Rusc, s’oferirà els dies previs a les presentacions assessorament personalitzat per a l’elaboració del currículum.

El departament de Joventut va començar a organitzar les xerrades laborals l’any 2015 i se’n programen dos cicles (un abans de la campanya d’hivern i un altre abans de la campanya d’estiu), enfocats a facilitar la inserció laboral dels joves estudiants, ja que per a molts és el seu primer contacte amb el món laboral.

A la darrera trobada, al novembre del 2019, van assistir mig centenar de joves.