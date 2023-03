Es reobre la rampa que connecta l’avinguda Meritxell i el carrer Fiter i Rossell després de la reforma

La rampa de la Callissa Ciutat Valira ja reoberta (AndorraCapital)

La rampa de la Callissa Ciutat Valira, que uneix la part alta de l’avinguda Meritxell (a l’altura del número 34) amb la part baixa del carrer Fiter i Rossell, a Andorra la Vella, ja torna a estar operativa. Aquesta setmana s’ha reobert als vianants aquesta via de connexió després d’uns mesos d’una reforma per a reparar i reforçar-ne l’estructura i els ancoratges, renovar el sostre i el paviment i fer-hi un embelliment general.

La rampa, que havia estat tancada des del setembre per les obres, és una de les connexions que hi ha a la parròquia per a salvar el desnivell a peu entre la part alta de Meritxell i els carrers adjacents a Prat de la Creu i les proximitats del parc Central.

La reforma es va adjudicar l’estiu passat per 293.354 euros.