Es reobre el parc caní de la Seu d’Urgell    

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha reobert el parc caní de la ciutat coincidint amb la segona setmana de la Fase 1 de desescalada. Aquest espai públic, a l’aire lliure i tancat per a l’esbarjo de gossos, situat a l’Horta del Valira, es va tancar de manera temporal a causa de l’estat d’alarma per la Covid-19.

A partir d’aquesta setmana, el parc caní de la Seu torna a estar disponible per als propietaris de gossos que vulguin portar-hi a les seves mascotes. També hi trobaran en funcionament la font d’aigua i els dispensadors de bosses per a recollir els excrements dels seus animals.

S’aconsella que després d’accedir al parc caní cal rentar-se les mans de seguida que es pugui, tal i com s’ha de fer quan s’accedeix a un equipament públic o es toca qualsevol element del mobiliari urbà.

D’altra banda, cal recordar que des del passat dia 20 d’abril els expenedors de bosses (kioscans) per a recollir els excrements dels gossos a la via pública ja van ser desinfectats per tornar a oferir aquest servei.