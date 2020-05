Es reobre el circuit del Pas de la Casa

Després de llargues reunions i molt esforç per part de tots els implicats, el Circuit Andorra reobre les seves instal·lacions als pilots professionals residents al Principat d’Andorra per a entrenar, coincidint amb la fase 2 del pla de desconfinament.

Aquesta situació no hauria estat possible sense la cooperació i col·laboració del Govern d’Andorra i les gestions dels Ministeris d’Esport, Economia i Salut.

L’Automòbil Club d’Andorra i la Federació Motociclista Andorrana, que des del principi han cregut en el projecte, també l’han fet possible.

Raúl Romero (propietari del Reale Avintia Racing Team i inversor del Circuit Andorra), Rubèn Xaus (impulsor del projecte andorrà) i Àlex Bercianos (director de la instal·lació) igualment han ajudat a aconseguir-ho.

L’excel·lent gestió de la crisi sanitària per part del Govern andorrà ha propiciat que els 22 pilots de motos professionals (9 d’ells de MotoGP) residents a Andorra podran tornar a pujar a les seves mecàniques i reprendre els entrenaments de manera immediata. Aquests estaran marcats per un protocol d’actuació anti contagi validat pel biòleg informàtic Joel López.

Els entrenaments es dividiran en dos grups i diferents franges horàries per a evitar tenir més de 10 pilots entrenant.

El traçat dissenyat per l’empresa especialitzada Racing Loop serà especialment tècnic que al costat de l’altura del Circuit el farà exigent físicament.

Rubèn Xaus comentava el següent sobre la possibilitat que pilots de MotoGP poguessin reiniciar la temporada al Circuit Andorra: El circuit i tots els seus membres estan molt orgullosos de fer un pas més, que servirà sens dubte als pilots residents, per a preparar un inici del campionat mundial atípic.