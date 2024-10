Es renova la imatge vinculada a la promoció de raça Bruna d’Andorra per a apropar-la a la ciutadania

El ministra Guillem Casal mostrant la nova imatge que identifica la vaca de raça bruna (SFGA)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presentat aquest dijous la nova imatge vinculada a la promoció i comercialització de la carn produïda a través de la raça autòctona bovina d’Andorra, la raça Bruna. L’objectiu és permetre al públic general identificar i reconèixer la raça autòctona del Principat de manera més àgil i amable. L’actualització del logotip respon a les noves tendències gràfiques, mantenint la seva intenció comunicativa, però fent-lo més modern i versàtil per a suports comunicatius diversos.

Casal ha explicat que associada a la nova imatge també s’ha impulsat una campanya comunicativa a través de nou marxandatge i també espais publicitaris a la via pública (OPIS) per tal d’apropar la pertinença de la raça al territori. “La renovació de la imatge, així com les accions associades, són essencials per a donar a conèixer tant la raça Bruna com el sistema de ramaderia de muntanya que tenim al país”, ha explicat el ministre Casal, durant les declaracions amb els mitjans de comunicació.

El titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha destacat que la presentació de la nova imatge coincideix amb la celebració d’una nova edició de la Fira concurs del bestiar d’Andorra aquest diumenge. De fet, Casal ha destacat que durant la Fira també s’ha preparat, des de Ramaders d’Andorra, un taller teatralitzat infantil anomenat ‘L’aventura ramadera’ per a promocionar el coneixement de la raça autòctona i la feina dels ramaders. Així, durant la Fira del bestiar, i també durant la Fira d’Andorra la Vella, les ramaderes Neus i Meritxell guiaran els més petits en un taller per a conèixer la vaca Bruna i entendre com la ramaderia de muntanya contribueix a la sostenibilitat del territori.