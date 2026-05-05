Es renova el conveni de col·laboració per a una major distribució de la Carn d’Andorra als centres escolars

Divulgar la importància de la ramaderia andorrana i la qualitat dels seus productes provinents d’una ramaderia extensiva, sostenible. Amb aquest principal objectiu aquest dimarts al matí el Govern, a través de l’entitat Ramaders d’Andorra, ha renovat el conveni de col·laboració amb Andbank pel qual l’entitat bancària continuarà subvencionant una part dels costos de la distribució de la carn que es produeix al país sota els distintius oficials ‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’ i ‘IGP Carn d’Andorra’ a tots els centres escolars.
Així ho han explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i president de Ramaders d’Andorra, Guillem Casal, i la directora de Banca País, Maria Suárez, després de la signatura del conveni que ha comptat amb la participació també del gerent de Ramaders d’Andorra, Gerard Martínez, i el director de relacions institucionals d’Andbank, Josep Maria Cabanes.
“Amb la renovació del conveni garantim la distribució de carn de proximitat als centres escolars del país, i a més del producte, també posem en valor la feina dels ramaders”, ha destacat el ministre Casal, qui ha remarcat que l’entesa reforça la ramaderia del país que contribueix a la conservació de les muntanyes, a tenir cura de la biodiversitat i minimitzar els riscos naturals. Per la seva part Suárez ha apuntat que “gràcies a aquesta renovació, el projecte es consolida i es reforça, facilitant que cada cop més escoles puguin incorporar producte local als seus menús”.
Entrant al detall del conveni, aquest estipula que Andbank assumirà el 25% del cost de venda de la carn d’Andorra a les cantines dels centres escolars de tots els sistemes educatius del país, amb un import màxim anual de 15.000 euros. Un import màxim que recull el que ja estava estipulat en l’anterior conveni i que des del 2022 s’ha anat gairebé esgotant en la seva totalitat, assolint l’objectiu d’acostar la carn del país a totes les escoles.
A més, també s’ha pactat que l’entitat bancària col·laborarà en les accions de formació dels ramaders socis de la societat a través de la cessió gratuïta de l’espai on realitzar les formacions. La societat durà a terme accions formatives diverses que siguin d’interès per al col·lectiu ramader, havent-se previst el desenvolupament de quatre accions formatives cada any, en matèries vinculades amb la salut animal, les noves tecnologies al servei de la ramaderia o en actuacions dirigides a contribuir a la millora de la productivitat i la rendibilitat de les explotacions agràries, així com altres temàtiques que puguin ser d’interès.