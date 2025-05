Es regula la professió de tècnic en cures auxiliars d’infermeria

Una infermera amb un pacient (freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament que regula la professió de la salut de tècnic de cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i que fixa els requisits, les condicions i els procediments per al seu exercici. El Reglament és aplicable a totes les persones que volen exercir la professió de TCAI a Andorra, tant en l’àmbit de les institucions, els organismes o les entitats públiques o tutelades pel Govern com en l’àmbit d’entitats de caràcter privat.

Segons defineix el text, el TCAI és un professional que forma part de l’equip assistencial i participa en els processos preventius, curatius i de cura i rehabilitació de l’atenció sanitària en l’àmbit de les seves competències. Forma part principalment de l’equip d’infermeria, ajudant i col·laborant en el pla de cures d’infermeria, treballant en coordinació amb la resta de l’equip assistencial i directament amb el pacient, donant suport emocional a pacients i familiars.

Per a accedir a l’exercici de la professió cal disposar d’una titulació oficial en el camp de les cures auxiliars d’infermeria emesa o reconeguda pel Govern d’Andorra del nivell 4 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ). La titulació que no hagi estat emesa pel Govern ha d’haver estat obtinguda o reconeguda en un país membre de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Comerç, i haver estat reconeguda i validada pel Govern.

Les persones que no disposin de la titulació de TCAI i vulguin continuar exercint aquesta professió han d’haver superat un procés de reconeixement i validació de l’aprenentatge per l’experiència (VAE) validat pel Govern d’Andorra. Per a poder exercir, a més, cal sol·licitar la inscripció al Registre de professionals sanitaris (RPS). Les persones que exerceixen actualment la professió i que acreditin la titulació tenen un termini d’entre 1 i 5 anys, en funció de si disposen del títol o han dut a terme el procés de reconeixement, per a regularitzar la seva situació i inscriure’s al registre.

El Reglament, alhora, faculta l’Associació de Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria com a interlocutor preferent de l’Administració, especialment en tots els aspectes de representació i defensa de la professió i dels interessos professionals del col·lectiu.

Fins ara, la professió de tècnic en cures auxiliars d’infermeria no disposava d’una regulació específica. L’Executiu, amb aquest text, ressalta el rol fonamental del TCAI en el procés assistencial.