Es registren més de 4.000 gossos amb genotip al cens caní

La campanya de gratuïtat al cens d’ADN caní, engegada per sis comuns, es tanca amb quatre mil gossos inscrits. Un dia després de tancar la iniciativa conjunta dels comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, s’ha rebut la xifra total de gossos que han quedat inscrits gràcies a l’obtenció del seu genotip mitjançant una analítica.

Els comuns implicats al projecte han valorat de forma molt positiva l’increment de sol·licituds de les últimes setmanes, ja que s’ha arribat als sis-cents registres els últims dies, i en un mes i escaig s’han aconseguit dos mil.

A partir d’ara els propietaris es veuran obligats a realitzar el tràmit al seu Comú i fer el pagament de l’analítica amb un cost de 28,50 €, de manera que ja no es podrà anar directament al veterinari. Formar part del registre d’ADN caní és obligatori, per reglament, per a tots els gossos i per això, des de les sis parròquies s’ha incentivat i facilitat al màxim la participació amb la subvenció del cent per cent de l’analítica durant més d’un any.

El fet de no haver fet la identificació per genotipatge, comporta com a conseqüència la sanció al propietari de l’animal, amb vigència des del 15 de juny. El cens d’ADN caní és una eina que permetrà identificar les actituds incíviques per part dels propietaris, com l’abandonament dels animals i la deixadesa a l’hora de recollir els excrements de la via pública.