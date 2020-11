Es registren 90 nous positius en les darreres 24 hores

En aquests moments hi ha 1.202 casos actius, 34 menys que en la darrera actualització d’aquest dimecres i les defuncions es mantenen en 75. L’hospital, però, ha viscut nous ingressos; d’aquesta manera hi ha 27 persones ingressades a planta i 9 a l’UCI. A la planta Covid-19 habilitada a El Cedre hi ha 5 persones.

Pel que fa a la població escolar, 8 aules estan sota vigilància activa, 1 total i 7 parcial, i 19 en vigilància passiva.