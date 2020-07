Es registren 11 nous contagis de Covid-19 des de dilluns

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que s’han detectat 11 nous contagis de coronavirus des del passat dilluns, pel que el total d’afectats per la Covid-19 ascendeix a les 918 persones des de l’inici de l’emergència sanitària. Deu dels nous casos ja es trobaven en aïllament per ser contactes d’un positiu, i de l’onzè se n’està fent l’estudi i rastreig de contactes. Amb aquests nous contagis, el total de pacients diagnosticats d’aquesta segona onada o rebrot sumen 63. Un d’ells ja ha rebut l’alta i dos es troben ingressats a l’hospital i evolucionen correctament, segons Martínez Benazet.

Així, les dades epidemiològiques actualitzades mostren un total de 804 persones que han superat la malaltia -xifra on s’inclou l’alta que s’ha produït aquesta setmana- i 52 defuncions, dada inamovible des del 16 de juny.

Martínez Benazet ha aprofitat per fer una nova crida a la corresponsabilitat, en especial a la gent jove, ja que la mitjana d’edat dels contagiats de l’actualitat està per sota dels 30 anys. En aquest sentit, el ministre de Salut també ha destacat que la majoria dels contagis es generen en reunions de joves en les que no se segueixen els protocols per frenar els contagis. És el cas d’un brot que s’ha produït entre jovent a Canillo, però també el de la majoria dels nous brots que s’han registrat al país.

En aquest sentit, el titular de Salut ha reiterat que, encara que el jovent se senti “invulnerable” pot actuar com a vector de transmissió i contagiar els seus pares, padrins i altres persones en situació de vulnerabilitat. Així mateix, ha considerat que se’n pot ressentir la reputació i, consegüentment, també l’economia del país, i això ens afecta a tots.

Martínez Benazet ha recordat que frenar els contagis és cosa de tots i que per fer-ho cal mantenir les distàncies, utilitzar la mascareta i mantenir una higiene freqüent de les mans.