Davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país, s’ha decidit, de cara aquest divendres, 10 de desembre, desdoblar algunes línies del transport escolar, així com modificar alguns horaris per avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars els quals estiguin afectats pels canvis rebran la informació via SMS.

Les línies que es desdoblaran seran les següents:

El detall de les línies i vehicles que s’avancen és el següent: