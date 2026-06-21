Es reforça l’atractiu cicloturístic de la Ruta dels Llacs amb una passarel·la de fusta de 32 metres de longitud

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida reforça l’atractiu cicloturístic de la Ruta dels Llacs. Ho fa amb la instal·lació d’una passarel·la de fusta de 32 metres de longitud que permetrà travessar el barranc de l’Espona, entre els termes municipals de Castell de Mur i Talarn, al Pallars Jussà. El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, ha explicat que “les obres també inclouen l’adaptació de 135 metres de camí i carril bici”.
L’actuació ha suposat una inversió de gairebé 400.000 euros i forma part del projecte Naturalment Lleida, que està finançat amb els fons Next Generation de la Unió Europea.
Serrano ha destacat que “el cicloturisme és un producte estratègic perquè permet descobrir els nostres paisatges i pobles d’una manera respectuosa amb l’entorn i genera activitat econòmica al territori”. A més a més, ha afirmat que “projectes com el d’aquesta passarel·la ajuden a consolidar el Pirineu com una destinació capdavantera en turisme de natura i cicloturisme”.
Ruta Cicloturística dels Llacs
La Ruta Cicloturística dels Llacs s’estructura en tres trams i té una longitud de 107 quilòmetres entre el Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà. Transcorre paral·lela i és complementària a la línia de tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Lleida-la Pobla de Segur. De fet, el tram entre les estacions de Sant Llorenç i Cellers-Llimiana es fa en tren.