Es redueix l’interval de temps per rebre la tercera dosi

Encara parlant dels vaccins contra la COVID-19, el ministeri de Salut ha decidit modificar l’interval de temps entre l’administració de la segona dosi i la tercera. Així, aquest passa a reduir-se de 6 a 3 mesos.

Mas ha apuntat que el canvi respon a l’aparició de la nova variant Òmicron, més resistent. Els estudis han demostrat que amb l’administració de la tercera dosi, anomenada de reforç, augmenta destacadament l’eficàcia de la vacuna davant la malaltia.

Per aquest mateix motiu, també s’oferirà aquesta tercera dosi a les persones que han passat la malaltia fa més de tres mesos. El procés de vacunació s’amplia, a poc a poc i per grups d’edat de més a menys. La citació es fa de manera automàtica, pel que es trucarà o s’enviarà un missatge a les persones per indicar-los el dia i hora de l’administració.

En el cas del personal sanitari assistencial del SAAS o que té un risc més alt de transmetre la malaltia a grups vulnerables, poden adreçar-se al Servei de Salut Laboral del SAAS per gestionar-la.