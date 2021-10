Es redueix la incidència del coronavirus a la Seu i a l’Alt Urgell

La incidència del coronavirus comença a recular ràpidament tant a la Seu com al conjunt de l’Alt Urgell, després del repunt d’aquest mes d’octubre a causa dels brots que van aparèixer al Sant Hospital i al municipi d’Oliana. Ara, el centre mèdic té un sol ingressat amb COVID-19, dos menys que ara fa una setmana.

A la Seu d’Urgell, avui dimarts, el risc de rebrot ja és a 99 punts (-166 respecte de dilluns passat) i la velocitat de transmissió torna a estar per sota el límit recomanat: a 0,78 (-1,46). Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs de referència també han baixat significativament i ara estan respectivament a 152 i a 1,13. Una bona evolució que, a més a més, es produeix just una setmana després de la Fira de Sant Ermengol i que permet constatar que l’esdeveniment no s’ha traduït en un augment de casos, sinó que, ben al contrari, ha coincidit amb una tendència a la baixa.

Pel que fa a Oliana, les dades actuals encara són altes quant a risc (270 punts) però ja no ho són en taxa de transmissió (0,78). A més a més, el percentatge de positius dels nous tests, a nivell comarcal, ja torna a ser molt baix (2,16%).

Quant a la vacunació, aquesta setmana passada s’ha superat finalment el percentatge del 70% de població de l’Alt Urgell que ha rebut almenys una dosi del vaccí (14.273 persones en total). Una xifra una mica menor (11.974) ja tenen la pauta completa, cosa que representa un 69%. La proporció segueix sent per sota la mitjana catalana, que ja és del 75%. Tot i això, des de l’Ajuntament de la Seu han matisat aquest mes que una de les causes és que hi ha un nombre significatiu de veïns que ja s’haurien vacunat a Andorra, per la seva condició de treballadors fronterers. Per franges d’edat, on hi ha més població protegida és en els majors de 70 o de 80 anys (més del 90%); i on n’hi ha menys, a la de 30 a 34 anys (58%).

En el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha insistit en la importància de seguir ampliant el nombre d’habitants vacunats. Fàbrega ha destacat que un informe publicat pel Grup de Biologia Computacional de la Universitat Politècnica (BIOCOMSC) conclou que, els darrers sis mesos, l’administració massiva del vaccí “ha evitat entre 46.000 i 79.000 defuncions a Espanya”.

Presència mínima del virus a l’Alt Pirineu i Aran

Mentrestant, a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la situació es manté tranquil·la tot i un lleu repunt: el risc de rebrot és a 75 punts i la velocitat de transmissió a 1,36. L’Alta Ribagorça segueix amb incidència nul·la (0 en tots els indicadors) i la resta de comarques (Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Aran) també estan pràcticament a zero, amb índexs inapreciables. Entre els quatre hospitals pirinencs només hi ha 4 ingressats.

Al conjunt de Catalunya, els dos índexs de referència estan semblants: a 52 punts i a 1,16. I la positivitat dels tests és de només un 1,65%. Hi ha 353 ingressats a planta dels hospitals catalans i 90 a les UCI (molt per sota del límit recomanat de 300). La quantitat de població vacunada amb almenys una dosi ja és a punt d’arribar als 6 milions de persones.