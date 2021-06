Es recuperen els Premis de la Fundació Ramon Llull, ajornats a causa de la pandèmia de la COVID-19

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han participat aquest dijous el Patronat de la Fundació Ramon Llull, que s’ha celebrat de manera telemàtica. A la reunió s’han aprovat el projecte de pressupost per a l’any 2021, s’ha acordat recuperar i convocar els Premis de la Fundació aquest 2021 i s’han presentat les línies d’actuació de l’Institut Ramon Llull.

El 2020, a causa de la situació generada per la Covid-19, es va acordar ajornar excepcionalment un any la celebració de l’edició dels Premis de la Fundació Ramon Llull, uns guardons internacionals que es lliuren anualment a Andorra destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.

Així, la reunió del patronat també ha permès aprovar la proposta de pressupost 2021 i presentar les línies d’actuació de l’Institut Ramon Llull, que ha anat a càrrec de la directora Iolanda Batallé.

Per altra banda, Vicenç Villatoro, director de la Fundació des del 2011, ha presentat la seva renúncia al càrrec per motius personals. Ha recordat que els objectius que es va marcar, donar major visibilitat a la Fundació, dotar-la de personalitat pròpia, forta i visible, encara són vàlids. El President de la Fundació i cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, li ha dedicat unes paraules d’agraïment, en nom de la Presidència i en nom de tots els membres del patronat. Vicenç Villatoro continuarà, però, de forma interina fins que es designi una persona per substituir-lo.

A la reunió, presidida per Xavier Espot, cap de Govern d’Andorra, hi han participat Sílvia Riva, Ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra; Catalina Solivellas, en representació de la Presidenta del Govern balear; Natàlia Garriga, Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya en representació del President de la Generalitat de Catalunya; Montserrat Planelles, Directora de Promoció Cultural del Govern d’Andorra; Vicenç Villatoro, Director de la Fundació Ramon Llull; Iolanda Batallé, Directora de l’Institut Ramon Llull; Diego Gómez, en representació de l’Associació Xarxa de ciutats valencianes; Ramon Llull; Manuel Galán, President de la Xarxa de Municipis i Entitats Ramon Llull, Antònia Andúgar, gerent de l’Institut Ramon Llull; Àlex Hinojo, cap de comunicació de l’Institut Ramon Llull i Inés Sánchez, Secretària de la Fundació Ramon Llull.

La Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull el 31 de març de 2008. El 15 de gener de 2009 s’hi van incorporar el Consell General dels Pirineus Orientals, l’Alguer i l’Associació Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull. Al juny del 2013 s’hi va incorporar la Xarxa de Municipis i Entitats de les Illes Balears i al 2015 l’Ajuntament de Barcelona. El 2017, s’hi va reincorporar el Govern Balear a través del seu vincle amb l’Institut Ramon Llull.