Es recupera la Fira Concurs del Bestiar a l’octubre després de la pandèmia

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’autorització per a la reserva de crèdit en concepte de premis i de participació a la Fira Concurs de Bestiar 2021. Amb aquesta aprovació, el Govern i el Ministeri confirmen la recuperació de la celebració, en la seva 42a edició, de Fira Concurs del Bestiar que se celebrarà el proper mes d’octubre.

La fira no es va poder dur a terme l’any passat a causa de la situació sanitària marcada per la COVID-19. La recuperació del certamen permet continuar posant en valor un sector clau per la regulació de l’entorn natural. L’esdeveniment fomenta la ramaderia i impulsa la diversificació del sector agrari per potenciar les pràctiques agràries i ramaderes que són respectuoses amb el medi ambient i la salut i que afavoreixen la producció de productes càrnics de qualitat i de proximitat.