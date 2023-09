Es recicla el 50% dels residus urbans i l’aigua i l’aire tenen una bona qualitat

El ministre Casal, al fons, donant a conèixer els resultats sobre residus i qualitat de l’aire, aigua i contaminació acústica (SFGA)

De la totalitat dels residus urbans que es generen al país (de l’àmbit domèstic i els residus generats per serveis i comerços amb una composició similar als domèstics) prop del 50% passen per un procés de reciclatge, el que suposa assolir els objectius establerts al Pla Nacional de Residus amb horitzó 2020 i s’avança en el pla ambiciós marcar pel 2035.

Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, juntament amb la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, que han presentat els resultats i balanç de la gestió dels residus urbans, així com les dades de seguiment i control de la qualitat ambiental de l’any 2022.

La presentació s’ha dut a terme després de la Comissió de Coordinació del Pla Nacional de Residus (PNR), que ha comptat amb la presència de representants dels Comuns i del Govern, així com de membres de la societat civil. L’objectiu d’aquesta trobada és informar sobre el balanç de gestió de residus i sobre totes les accions relatives a la gestió de residus dutes a terme durant l’any passat, així com coordinar les diverses accions en la matèria entre el conjunt d’actor implicats.

Tornant a les dades de residus, Casal i Ferrer han explicat que s’han generat 50.716 tones, el que suposa un increment del 9,3% respecte el 2021, dada que s’explica per la recuperació econòmica i turística que s’ha produït al país després de la pandèmia de la COVID-19. Tot i aquesta dada, i tal com ja s’ha destacat el 50% del total de residus generats ha passat per un procés de reciclatge. La recollida selectiva que més tones recicla continua sent el paper i cartró, seguit del vidre, envasos lleugers i la matèria orgànica.

En aquest punt, el ministre ha recordat que el nou Pla Nacional de Residus (PNR), aprovat al desembre del 2022, té com a objectiu assolir nivells de reciclatge del 65% l’any 2035 i per a fer-ho “cal sumar esforços amb els Comuns i amb la ciutadania” per a poder-los assolir. Per aquest motiu ha destacat que cal treballar per a facilitar el procés de reciclatge i acompanyar els comuns en la recollida dels residus urbans.

La conservació de l’entorn natural, la sostenibilitat i el reciclatge són aspectes claus que cal analitzar i controlar al llarg de l’any i aquesta és una de les tasques que té encomanada el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

Entrant al detall, les dades indiquen que durant el 2022 es van generar un 8,6% més de residus, un augment que s’explica majoritàriament degut a l’increment dels residus de runa procedents de la construcció que s’exporten i que han tingut un augment del 9,7% i també per la recuperació total de l’activitat econòmica i social.





Qualitat de l’aigua, de l’aire i acústica

La presentació de les dades de residus també ha permès fer un balanç del control i qualitat de l’aigua superficial que circula pels rius del país. Durant el 2022 el 68% de les estacions de control de la qualitat fisicoquímica distribuïdes arreu del país han registrat valors de qualitat entre excel·lent i bona. Les xifres registrades continuen constatant que l’aigua dels rius d’Andorra supera amb nota els paràmetres de control, gràcies al desplegament del Pla de Sanejament d’Andorra que garanteix que actualment el 100% de les aigües residuals són tractades i depurades. Així, per sisè any consecutiu no es registra cap estació de control amb una qualitat dolenta ni molt dolenta.

En el cas de les estacions que registren una qualitat passable, el ministre Casal ja ha indicat que el ministeri treballa per a millorar aquests registres amb accions aplicades a les depuradores d’aquestes zones. En aquest sentit, però, el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha posat en context que les dades del seguiment de la qualitat biològica dels rius (insectes i altres macroinvertebrats que s’hi trobem) ha millorat respecte l’any passat, el que demostra una alta qualitat de les aigües del país amb un 75% d’estacions amb una qualitat bona i excel·lent.

Quant al balanç de la qualitat de l’aire, les dades mostren una situació similar a la de l’any anterior. Durant l’any 2022 el 84,5% del temps l’índex de qualitat es va situar entre excel·lent i bo, puntualment interromput per fenòmens o intrusions d’aire càlid amb pols procedents de l’Àfrica (calima) que disminueixen la qualitat o la pols d’obres properes a l’estació de referència. Totes aquestes dades estan disponibles al portal www.aire.ad.

Finalment, en la mateixa sintonia es mostren les dades del balanç de la qualitat acústica registrada durant el 2022. En aquest cas els resultats apunten que el 87% de les estacions tenen una qualitat entre excel·lent i bona, això suposa que només un 9% es van situar en valors acceptables i només un 4% d’estacions en qualitat dolenta. En relació a les estacions amb una qualitat menor, tal com han explicat les tècniques del ministeri, es deuen, principalment, a elements puntuals esmenables, com obres de construcció o el trànsit.

La directora del Departament ha explicat que aquestes dades, tant de les registrades sobre l’aigua, l’aire o la qualitat acústica, es poden obtenir gràcies al seguiment de diferents estacions de control arreu del territori que analitzen diversos paràmetres que permeten establir els estàndards marcats.