Es reactiva el servei de recollida de trastos al carrer d’Andorra la Vella

Els ciutadans que hagin de deixar objectes voluminosos a la via pública (matalassos, mobles, televisors, etc.) ho podran fer a partir d’avui, trucant prèviament al telèfon 730010. El departament d’Higiene d’Andorra la Vella, encarregat de fer la recollida d’aquests objectes per dur-los a la deixalleria comunal indicarà a les persones que truquin el dia que poden deixar-los al carrer per garantir, d’aquesta manera, un procés ordenat sense que s’acumulin deixalles al carrer.

La deixalleria comunal ha reobert avui, dimecres, després d’un mes de tancament en el marc de les mesures decretades per evitar la propagació de la COVID-19.